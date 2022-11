Da gaske Faransa na tatsar ƙasashen Afirka?

Mintuna 28 da suka wuce

Wani bidiyon ƴar siyasar Italiya Giorgia Meloni, wadda ta zama firaministar Italiya ya yi ta yawo a shafukan intanet, tana zargin Faransa da yin amfani da kuɗaɗen da take buga wa ƙasashen Afirka wurin ci gaba da yi masu 'mulkin mallaka da kuma 'tatsar' su.

A baya-bayan nan an rinƙa samun takun-saƙa tsakanin ƙasashen biyu (Faransa da Italiya) game da ƴan ci-ranin Afirka da ke zuwa turai.

Bidiyon ya nuna Ms Meloni na iƙirarin cewa "kashi 50% na dukkanin kuɗin da Burkin Faso ke samu daga kayan da take fitarwa suna ƙarewa ne a lalitar Faransa." A ranar 19 ga watan Nuwamba, wata mai sharhi ta ƙasar Nethrelands Eva Vlaardingerbroek ta wallafa bidiyon a shafinta na tuwita, tana cewa "na san yanzu Emmanuel Macron na da-na-sanin taƙaddama da Giorgia Meloni".

To amma bidiyon da aka yaɗa an samo shi ne daga shekarar 2019, lokaci mai tsawo kafin Meloni ta zama firaminista - kuma bayanan nata a wancan lokaci ba daidai ba ne.

Mene ne abubuwan da Giorgia Meloni ta yi ikirari?

An tsakuro bidiyon ne daga wata hira da Ms Meloni ta yi da wani gidan talabijin na Italiya mai suna La 7, ranar 19 ga watan Janairun 2019, a lokacin da take a matsayin ƴar majalisa ƙarƙashin jam'iyyar Brothers of Italy.