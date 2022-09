Da gaske Jihar Legas na nutsewa cikin ruwa?

"Tun lokacin da aka haife ni nake rayuwa a nan. A shekaru da suka gabata, mun ga igiyar ruwa. Ka dubi abin da ta yi wa wannan al'umma,'' in ji Monday Idowu, wani mazaunin bakin teku a Lafiaji, da ke Legas, cibiyar kasuwancin Najeriya.

Mun riga mun fada cewa ya kan kai mita hudu, don haka me ya sa muke bukatar haka?

"Na kasace a wannan masana'antar sama da shekara talatin, kuma ban taba ganin ruwa ya tuttudo zuwa sama kamar yadda muke gani a yanzu ba,'' in ji Dr Folorunsho.

Me ya sa hakan ke faruwa?

Sai dai, duk wani sauyi na yadda ruwa ke tafiya cikin teku, hakan zai yi tasiri kan al'ummomi da ke zaune a bakin teku wadanda kuma ba su da kariya. Shin suna kara tsananta matsalar ne? Me suka cimma takamaimai?

Don haka, kowane irin abu ka saka a bakin teku, zai janyo tuttudowar wani bangare na ruwan. Me hakan ke nufi?,'' a cewar Dr Folorunsho.

Masana sun ce in har ba a kafa dokoki da za su takaita irin gine-ginen da ya kamata a yi kusa teku ba, da wuya a kare mutane da ke rayuwa kusa da bakin teku wadanda suke cikin barazana ta rayuwarsu.

"A can baya, an samu koma baya kan dokoki da aka kafa, inda ake barin mutane su yi gini mai nisan mita 100 da gabar teku, inda ba za ka gina komai ba ta bangaren arewaci. Amma a yanzu, mutane basu damu da hakan ba, suna gine-gine yadda suke so,'' a cewar Dr Folorunsho.