Gagarumin sauyi a dashen sassan jiki zai ƙarfafa zukatan dubbai a Uganda

Mintuna 56 da suka wuce

"Abin yana ci min rai," in ji ta, duk jikinta a sanyaye. A lokacin wankin ƙoda wata na'ura ce da ke aiwatar da aikin ƙoda da wanke gurɓataccen jini da ruwan da ya yi wa jiki yawa. Duk karon da za a yi, wankin ƙoda yana ɗaukar kimanin sa'a huɗu kuma tana zuwa asibiti sau biyu a mako ɗaya. A lokacin da ba za ta je wankin ƙoda ba, akasari tana gida - gidan danginta - tana taya su aikace-aikacen gida da za ta iya, da kuma duba abubuwan da ake wallafawa a zauren Whatsapp da ta kafa don kawaye da masu yi mata fatan alheri su iya ba da gudunmawar kuɗi. "Ni yarinya ce mai dogon buri. Ina son na je ƙaro karatu. Mai yiwuwa na zama budurwa ko matar wani, to kun ga an datse rayuwa ke nan. Lamarin ya tafi da duk burukan da nake da su," ta ƙara da cewa. Dashen ƙodar na iya dawo mata da su. Sai dai, tiyata a ƙasar waje, a yanzu zabin da kaɗai take da shi, ya kai tsadar $30,000 (N21,600,000) - wannan kuwa ya fi ƙarfinta. Daruruwan 'yan Uganda waɗanda kamar Annita Twongyeirwe ba za su iya biyan haka ba, za su ci gaba da rayuwa a kan wankin ƙoda tsawon lokaci. Sai dai ko farashi mai rangwame na $100 (N72,000) duk mako don shan magani da kula da lafiya, hakan ya ninka har sau biyar kan jimillar kuɗin shigar da 'yan Uganda ke samu kuma shi ne kaɗai zabin da rukunin al'ummar ke da shi. Dakin kwanciya na Babban Asibitin Kiruddu na Kasa da ke gefen babban birnin Kampala, shi ne kaɗai cibiyar lafiyar jama'a a ƙasar da ke ba da irin wannan kulawar. Marasa lafiya kusan 200 ne ke zuwa asibiti a kai-a kai da yawansu kuma sai sun yi doguwar tafiya. Sai dai, kason na wakiltar wani rukuni ƙalilan ne na mutanen da ke fama da larurar ciwon ƙoda a faɗin ƙasar waɗanda kuma ke bukatar kulawar ƙwararru. "Suna barin iyalansu da sana'o'insu a can, su tafi su zauna kusa da asibitin. Wannan wani al'amari ne da ba a saba gani ba," kamar yadda Dr Daniel Kiggundu guda ɗaya tilo da ke aiki a sashe, ya faɗa wa BBC.