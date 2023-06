'Yan Najeriya na iya fuskanatar ƙarin kuɗin wuta da kashi arba'in nan da 'yan kwanaki'

Sa'a 1 da ta wuce

Me dokar ta ce?

''Akwai manyan masu kudi da kamfanoni da ke son su yi hakan, to amma babu doka, don haka wannan mataki a yanzu zai sa wutar ta wadata, sannan ya kasance an yi abun bisa tsari'' in ji shi.