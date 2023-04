Chelsea ta tuntuɓi Nagelsmann da Enrique, Al-Hilal ta ɗauki hankalin Messi

Mintuna 55 da suka wuce

Chelsea ta tuntubi tsohon kociyan Bayern Munich Julian Nagelsmann, da kuma tsohon kociyan Sifaniya Luis Enrique, a zawarcin da take yi na sabon mai horarwa. (Telegraph)

Kungiyar Al-Hilal ta Saudiyya ta yi tayin bai wa Messi albashin sama da yuro miliyan 400 a duk shekara idan ya yarda ya koma can. (Fabrizio Romano)

Watakila matashin dan gaban Serbia Dusan Vlahovic, ya koma Arsenal a bazara, bayan da ya yi ki Gunners din a watan Janairu ya zabi Juventus. (Four Four Two)