Abu bakwai da watakila ba ku sani ba kan kungiyar Commonwealth

Mintuna 39 da suka wuce

1- Ita ce mazaunin kusan kaso 1 cikin 3 na duk mutanen duniya

2- Wasu mambobin ba su taɓa kasacewa a cikin daular Birtaniya ba

Pakistan ita kuma an kore ta daga kungiyar biyo bayan juyin mulki a shekara ta 1999, amma an bar ta ta kara shiga a shekara ta 2004. An kuma kara dakatar da ita daga 2007 zuwa 2008.