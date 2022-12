Ana ta kira don a ɓullo da hukunci mai tsauri kan matasan da ke jima'i kafin aure a Indiya

Mintuna 11 da suka wuce

An kai ni wurin wata matashiya 'yar shekara 16, wadda akai zargin an yi mata fyade.

"An yi wa wannan yarinyar fyade," in ji 'yar sandar lokacin da take nuna min yarinyar.