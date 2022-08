Mece ce makomar al-Qaeda bayan kashe shugabanta?

Sa'o'i 3 da suka wuce

Nasarar da Amurka ta bayyana kwatsam cewa ta yi, ta hallaka shugaban kungiyar al-Qaeda Dr. Ayman al-Zawahiri a karshen mako ita ce ta bijiro da wannan tambaya da ya kamata a ce an san amsarta:

Kungiya ce dai ta ‘yan ta’adda wadda aka haramta, wadda kuma burinta shi ne kai hari kan duk wasu muradu na kasashen Yammacin duniya a ko’ina suke tare kuma da neman ganin bayan duk wasu gwamnatoci da ke da alaka da Yamma, ko take ganin ba sa bin tafarkin akidar fassarar Musulunci da ita kungiyar ta yi, walau a Afirka suke ko a Asia.

An dai kirkiri kungiyar ne a karshe-karshen shekarun 1980 a yankin kan iyakar Afghanistan da Pakistan, daga cikin ragowar sojojin sa-kai na Larabawa, wadanda suka je can domin yakar tsohuwar Tarayyar Soviet (Rasha) da ta mamaye Afghanistan.

Kungiyar ta yi fashin jiragen sama hudu a samaniyar Amurka, inda ta karkatar da biyu ta kara su a tagwayen ginin cibiyar kasuwanci ta duniya da ke New York.

An yi wa wannan rana da hari lakabin goma sha daya ga Satumba ‘’9/11’’

Bisa kafewar cewa an shirya wannan hari ne daga sansanin al-Qaeda da ke tsaunukan Afghanistan, inda gwamnatin Taliban ta ba shugabannin kungiyar mafaka, hakan ya sa Amurkar da kawayenta suka kuduri aniyar farautar ‘yan kungiyar.

Sabon shugabancin kungiyar

Samun gindin-zama a Afirka

A wuraren da a da kungiyar ta al-Qaeda ba ta da girma, a yau ta yadu inda take da 'yan mabiya nan da can a kasashen duniya, yawanci wadanda ba su da wata tartibiyar gwamnati ko kuma gwamnatin take da rauni.