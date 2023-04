Nijar ta yi wawan kamun kayan maye a kan iyakarta da Najeriya da Benin

Mintuna 48 da suka wuce

"Wanga babban kamu, an yi shi ne bakin ruwa. Jami'an kwastam na ruwa sun zagaya da dare....ƙarfe 10:30 na dare, sai suka ci karo da wani kwale-kwale ya ƙetaro ruwa, ya fito daga wata ƙasa ta maƙwabta", in ji shi.

"In ana so a tai ƙasar Najeriya da su dole sai an biyo ta Gaya. In ana a shigo nan Nijer a yi wasu ƙasashe maƙwabta (da su), dole sai an biyo ta Gaya," in ji Ashimu.