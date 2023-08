An yi wa uwar da ta kashe 'ya'yanta ɗaurin rai da rai a Amurka

By Brandon Drenon

An yanke wa wata uwa mazauniyar jihar Idaho ta Amurka da ke cikin wata ƙungiyar asiri ta masu hasashen aukuwar bala'i, hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari bayan an same ta da laifin kashe 'ya'yanta masu tasowa biyu tare da haɗa baki wajen kashe kishiyarta.