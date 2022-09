Ukraine ta ce ta kwato wasu yankuna daga hannun Rasha

Mintuna 28 da suka wuce

Rahotanni na cewa yankuna da dama a rabin gabashin Ukraine sun rasa wutar lantarki bayan hare-haren da dakarun Rasha suka kai kan cibiyoyin samar da wutar da sauran kayayyakin jin dadin jama'a. An shiga wannan yanayi ne bayan da Ukraine ta ce ta samu gagarumar nasara a martanin da take mayar wa Rasha a yakin a yankin Kharkiv, inda ta ce ta sake kwato yankuna da dama da Rashar ta kame. Bayan rahotannin da suka rika bayyana na rashin wutar lantarkin, sai kuma Shugaban Ukraine din Volodymyr Zelensky a jawabin da ya saba gabatarwa da daddare ya tabbatar da hakan inda ya dora alhakin lamarin a kan Rasha. Ya zargi mai mamayar kasar tasa da haddasa gagarumar matsalar katsewar wutar lantarki a gabashin Ukraine inda aka rasa wutar gaba daya a yankunan Kharkiv da Donetsk, a wasu sassan kuma matsalar ba ta yi tsanani ba sosai, inda ake samun wutar nan da can daga lokaci zuwa lokaci. Shugaban ya ce, Rasha ta kai hare-hare kan muhimman abubuwan jin dadin rayuwar jama’a wadanda ba su da alaka da soji, ba don komai ba sai don ta hana mutane samun wutar lantarki da dumama muhallansu.