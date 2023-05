Aƙalla mutum 20 sun mutu a rikicin ƙabilanci a Taraba

Sa'a 1 da ta wuce

An kuma kona gidaje da dama da asarar dukiya mai dimbin yawa.

An nada sarkin ne bayan rasuwar mahaifinsa da ya shafe shekara 47 yana mulki.

"An dan samu zaman lafiya a cikin gari amma a kauyuka inda Wurkunawa suke har yanzu ana ta'adi, ana kona gidajen mutane sannan an kashe wasu yara.

Abincin gidaje da dabbobinsu ma duk an tafi da su, an yi asarar rayuka kuma a halin yanzu ba za mu iya cewa ga adadin mutanen ba amma sun fi goma sha biyar" a cewar Wilfred.

Bayan nada shi ne aka samu dan hargitsi kuma mun rasa yara kusan goma wadanda jami'an tsaro da kuma maharba suka harbe" in ji Kennedy.

A kan batun zanga-zangar da matasan kabilar Karimjo suka fara kuwa, Kennedy ya ce sun fara ta ne don nuna wa gwamnati an mayar da su saniyar ware kan masarautarsu da har yanzu ba a ba su sarki ba.

"An nada sarakuna kusan 3 a Karim Lamido amma babu kabilarmu ciki bayan mu ma muna da masarautarmu, ba a nada sarkinmu ba; Muna ganin kamar an mayar da mu saniyar-ware ne shi ya sa matasa suka yi zanga-zanga ba wai don an bai wa Wurkunawa nasu sarkin sanda ba ne" a cewar shugaban matasa na al'ummar Karimjo Kennedy James.