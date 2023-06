Za mu yaƙi katsalanda a harkokin shugabancin majalisa - 'Yan adawa

"Wasu mutane daga bayan gida, suna so su raba kawunan ‘yan jam’iyyar adawa, su naɗa shugabanni, shiyasa suke neman haɗin kan sabon shugaban majalisar dattawa."

"Kaidar dokoki ya fadi yada za a yi, a fitar da wannan shugabancin, in ma ɗan takara za su tsayar a tsakaninmu, su tsayar da ɗan takarar, in da zaɓe ne ko yarjejeniya ne aka sa nasu da yardamu, to shi kenan mun yada.