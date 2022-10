Waiwaye: An fara kamfe a hukumance, 'yan majalisa za su ga Buhari kan yajin aikin ASUU

Babu jihar Najeriya da ke da izinin sayo makamai kamar AK-47 - Fadar Shugaban Ƙasa

Fadar ta kuma ce an ba jami'an tsaro umarni su hukunta wadanda suka ki bin wannan umarnin.

Zaben 2023: 'Yan takara sun sa hannu a kan zaman lafiya

An ga fuskokin 'yan takara kamar na jam'iyyar Labour, Peter Obi da mataimakin dan takarar jam'iyyar APC Kashim Shettima da Atiku Abubakar, dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya.

Atiku ya ƙaddamar da tawagar kamfe ɗinsa

Akasarin mutanen da suka taru a nan ƙwararrun 'yan siyasa ne irina waɗanda siyasa ke gudana a cikin jininsu saboda ƙaunar da suke yi wa mutane da kuma ƙasarsu," in ji Atiku.

Duk da cewa babban abin da ya tara su shi ne ƙaddamar da tawagar kamfe, an kuma ƙaddamar da wani littafi da aka rubuta game da hukunce-hukuncen da kotuna suka bayar game da ƙararrakin da Atiku ya shigar a tsawon shekaru mai suna 'Landmark Constitutional Law Cases in Nigeria; The Atiku Abubakar Cases'.