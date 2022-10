Makomar Leao, Loftus-Cheek, Ake, Rodriguez, Vlachodimos, Toney a kasuwar 'yan kwallo

Minti 1 da ta wuce

AC Milan na Shirin soma tattaunawa da dan wasan gaba na Portugal Rafeal Leao kuma za ta so ta kulla yarjejeniya kafin gasar cin Kofin Duniya. An alakanta ta da matashin dan shekara 23 kuma suna bibiyar lamarin. (La Gazzetta dello Sport, via Football Italia)