'Yadda masu safarar mutane suka ja hankalina da daɗin baki'

Sa'a 1 da ta wuce

Faizal Ahmed (an sakaya sunansa ne) dan shekara 24 kuma ba shi da mata. Bayan ya zauna a sansanonin `yan gudun hijira na Rohingya na Bangladesh na fiye da tsawon shekara goma.

Yanke kauna

“A Bangladesh babu mai kare mana rayuwarmu. Ba mu da wata dama ta yin aiki,” in ji shi.

Sauran za a same su ne, ta hanyar sayar da gwalagwalan iyalan.

Mutanen da suka bace

Sharifa Khatun mace ce mai shekara 33 da mijinta ya rasu, take zaune a sansanin `yan gudun hijira tun 2016. Hudu daga cikin iyalanta sun bace a teku.

Tun shekarar 2013 sirikinta ya tsere zuwa Maleshiya daga Myammar ta wani karamin jirgin ruwa tafiyar da take da hadari.

`Yar uwar tawa ta biya wajen Dala 2,500 a matsayin somin tabi, ta ba ni umarnin in biya sauran da zaran ta isa can,” Kamar yadda Khatun ta yi bayani.

Karuwar safarar jama`a

Sansanin `yan gudun hijira na Katupalong da ke yankin Bazar ta Cox (Cox`s Bazar) – da akan kwatanta shi da mafi girma a duniya – akwai mutane masu yawan gaske irin su Khatun da ba su san me ya auku ga `yan uwansu ba.

“Safarar mutane sai karuwa take yi a kullum. Ban san yadda za a kawo karshensa ba,” in ji ohammed Aziz, wani mai fafutukar kare hakki na Rohingya daga Cox`s Bazar.

Sukan kuma cika matafiyan da karairayin abubuwan jin dadi da za su tarar a can idan sun je.

Ba sauran sa rai da kuma neman mafita ido rufe

Shi ya sa suke kokarin auka wa wannan tafiya da take cike da kasada,” In ji Mohammed Mizanur Rahman, wani jami`in a wata kungiya da ba ta gwamnati ba a Cox`s Bazar.

Idan an sanar da mu cewa ga wani jirgin ruwa can, za mu iya ankarar da Majalisar Dinkin Duniya ko sauran kungiyoyi na jinkai da suke kurkusa,” in ji Regina De La Portilla, wata jami`ar Sadarwa ta UNHCR a Cox`s Bazar.