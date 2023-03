Abu uku masu karya azumi da mutum ba shi da iko a kansu

Gushewar hankali

"Amman idan ya ɗauki azumi sai matsalar gushewar hankali ta same shi, kuma ya farfado gabanin a sha ruwa to azuminsa na nan a wajen wasu," in ji Malam Tukur.