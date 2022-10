Wane ne Sergei Surovikin, sabon kwamandan dakarun Rasha da ke jagorantar yaki a Ukraine?

Sa'a 1 da ta wuce

Shiga tsakani a Syria

An haifi Surovikin ne a garin Siberian Novosibirsk, yana kuma da shekaru 55.

An fafata da shi a rikice-rikicen yankin Tajikistan da Chechnya na shekarun 1990, da kuma a baya-bayan nan a Syria, inda Moscow ta shiga tsakani a gwamnatin Shugaba Bashar al-Assad a 2015.

Masu fafutukar kare hakkin dan adam sun nuna damuwa kan nadin janar din, ganin cewa ya fuskanci zarge-zargen take yancin dan adam a Chechnya da Syria.

An fara ganin Sergei Surovikin a kafofin yada labarai a 1991 lokacin da aka so yin juyin mulki kan jagoran mulkin soviet Mikhail Gorbachev.

Badakala

An kama Surovkin, inda ya shafe watanni bakwai a tsare yana jiran shari'a, sai dai, daga bisani an soke dukkan tuhuma da ake masa da cewa yana bin doka.

A shekarar 1995, an zarge shi da sayar da bindiga. Wata kotun soji a Moscow ta same shi da laifin, inda ta yanke masa hukuncin daurin shekara daya. Daga baya an cire tuhumar cikin takardunsa.