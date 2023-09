Me ya sa har yanzu wasu ƙasashen Afirka ke maraba da sojojin Faransa?

Mintuna 10 da suka wuce

Asalin kasancewar sansanonin sojojin Faransa a Afirka

Tony Chafer, Farfesa na Nazarin Afirka da Faransanci a Cibiyar Nazarin Turai da Nazarin Duniya a Jami'ar Portsmouth ta Burtaniya, ya ba da taƙaitaccen tarihin kasancewar sojojin Faransa a Afirka in da ya ce,

"Faransa ta rattaba hannu kan yarjejeniyoyin hadin gwiwa na al'adu da fasaha da haɗin kan soji da tsaro tare da mafi yawan tsoffin kasashen da ta yi wa mulkin mallaka a lokacin samun 'yancin kai a 1960," in ji shi.

"Bugu da kari, an aika da masu ba da shawara kan harkokin soji zuwa Afirka don yin aiki tare da sabbin gwamnatocin da suka samu 'yancin cin gashin kansu. Yarjejeniyar tsaro ta bayyana tsarin da sojojin Faransa suka yi a Afirka a lokacin bayan mulkin mallaka," Chafer ya ce.

"Tare da jerin yarjeniyoyi na tsaro da taimakon soji da aka rattaba hannu a kan tsoffin kasashen da ta yi wa mulkin mallaka da kuma sojoji 10,000 da ke jibge ko kuma shiga ayyukan soji a yankunan da ta yi wa mulkin mallaka a shekarun farko bayan samun 'yancin kai, Faransa ta dauki matakin soji a kalla sau 30 a nahiyar tsakanin shekarun 1964 da 1995", in ji Farfesa Chafer.

To amma a waɗanne ƙasashen Afirka ne waɗannan sansanonin sojojin Faransa suke, kuma me ya sa suke can?