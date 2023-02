CBN ya umarci bankuna su rika biyan sababbin takardun naira a cikin banki

Sa'a 1 da ta wuce

Jama'a na ci gaba da ɗanɗana kuɗarsu game da sababbin kuɗin

Mallam Muhammad Isa Jirgi mai kayan tireda ne a garin Pataskum, wanda ya ce ciniki ya gagara - har an fara rungumar tsohon tsari irin na da can baya wato tsarin ba ni gishiri na ba ka manda.

"Idan Bafulatani yana so ya sayar da saniyarsa kamar naira 300,000 sai dai ya yi haƙuri ya sayar naira 250,000, akwai wanda a gabana an bashi kudin amma yana kuka saboda ya yi asara," in ji shi.