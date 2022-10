Ta yaya maciji ke haɗiye mutum?

Mintuna 56 da suka wuce

Mesar ta tare Jahrah mai shekara 50 ce a lokacin da take kan hanyarta ta komawa gida bayan tashi daga inda take aiki a ranar Lahadi da safe.

"An gano matar ne a cikin mesar," kamar yadda babban jami'in ƴan sandan yankin Jambi AKP S Harefa ya shaida wa kafafen yada labarai.

Ya ƙara da cewa an samu gawar matar ba wani abu da ya cire daga jikinta. Tsayin mesar ya kai mita biyar, in ji mazauna yankin.

Ta yaya maciji ke kai wa mutum hari?

An yi amanna cewa yawancin macizan da suka kashe mutane a Indonesiya a cikin shekara biyar da suka gabata manyan mesa ne.

Idan mutum suka zo haɗiyewa, "to sukan ci karo da ƴar tangarɗa saboda kafaɗun mutum ba sa tanƙwarewa cikin sauƙi," a cewar Mary-Ruth Low, wata mai bincike kan namun daji kuma ƙwararriya kan abin da ya shafi macizai a Singapore, kamar yadda ta taɓa shaida wa BBC.

Suna cin sauran dabbobi?

Asalin hoton, RONAL EFENDI COTO/AFP via Getty Images

Sannan sukan ci ɓeraye da sauran ƙananan dabbobi, in ji ta, "amma akwai wani matakin girma da idan suka kai ba su faye damuwa da cin ɓera ba saboda namansa ba ya isarsu."

Idan ba su samu abin farautar da suke so ba, sukan ɗauki lokaci ba su ci wani abin kirki ba har sai sun ga babbar dabba da za ta ishe su.

Wannan ne karon farko da mesa ta haɗiye mutum?

A shekarar 2018, an nemi wata mata an rasa a lokacin da take duba shukar kayan miyarta a yankin Sulawesi.