Bidiyon da ‘yan bindiga suka fitar a kan fasinjojin jirgin kasan Abuja -Kaduna farfaganda ce — Gwamnati

Mintuna 24 da suka wuce

Malam Garba Shehu yace a baya an taba yin haka don sun gabatar da wata bukata da aka yi yarjejeniya da wakili da ke tsakani inda aka amince za su saki yara da mata 32, an biya musu bukatar, to amma daga karshe 11 suka saki.