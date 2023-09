Mece ce makomar tsaron Nijar idan dakarun Faransa suka fice?

Sa'a 1 da ta wuce

Sai dai rahotanni na cewa China na nuna yunkurin shiga tsakani domin ganin an samu hanyar warware rikicin.

"Nijar za ta iya kare kanta ko babu sojojin Faransa"

Wani mai bincike a wata cibiya mai suna International Center of Study and Reflection on Sahel da ke Faransa, Dakta Sadiq Abba ya ce ko da a ce Faransa ta janye sojojinta daga Nijar, ƙasar tana da karfin da za ta kare kanta.