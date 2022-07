Babu hujjar da ke nuna Shugaba Putin na da lalurar ƙwaƙwalwa - CIA

An yi ta samun jita-jita a baya-bayan nan cewa Mista Putin na fama da rashin lafiya

An yi ta samun jita-jita a baya-bayan nan cewa Mista Putin, wanda ke cika shekara 70 da haihuwa a 2022, na fama da rashin lafiya kamar cutar daji - wato kansa.

'Mutumin da ya yi imani da ƙarfin iko'

"Akwai jita-jita mai yawa game da lafiyar Shugaba Putin kuma mu dai abin da muka sani shi ne yana cike da ƙoshin lafiya," a cewar Mista Burns yayin wani taro na tsaro mai taken Aspen Security Forum a Colorado.

"To, cikakkun ƙasashe na iya mayar da martani kuma abin da Ukraine ke yi ke nan."

Amurka ta yi hasashen cewa an kashe dakarun Rasha kusan 15,000 a Ukraine kuma an raunata wasu kusan 45,000, in ji Mista Burns.