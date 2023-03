Real Madrid na zawarci Bellingham da Guimares, Barcelona za ta sayar da manyan 'yan wasanta

Sa'a 1 da ta wuce

Real Madrid za ta yi nazari kan tsoffin 'yan wasanta irinsu Luka Modric na Croatia mai shekara 37 da Toni Kross mai shekara 33 asalin Jamus kafin ta yanke hukunci kan dauko ɗan wasan Ingila mai bugawa Borussia Dortmund, Jude Bellinghma mai shekaru 19. An shawarci ɗan wasan ya yi watsi da tayin Liverpool. (Diario AS, via Mirror)