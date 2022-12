Iyaye na kokawa kan ƙarin kuɗin makaranta a wasu jami'o'in Najeriya

Sanarwar da wasu jami’o’in Najeriya suka fitar na cewa daga zangon karatu na gaba an kara kuɗin makaranta, wanda hakan ya yi matuƙar tayar da hankalin wasu daga cikin iyaye da ɗalibai, saboda a cewarsu da ma da kyar suke biyan kuɗin makarantar na yanzu.

Wani mahaifi, Saifullahi Danhassan ya ce ƴarsa ta kawo masa sanarwa daga jami'ar tarayya ta Dutse, cewar an ƙara kuɗin makaranta.

Haka zalika ita ma wata uwa, ta ce "ƴaƴan talakawa ba za su iya ilimi ba idan ma za su iya sai an yi kararuma sannan za su yi, wanda bayan kuɗin makarantar ma ba a maganar abin da za su ci da abin da zai taso a makarantar, yaya aka iya yanzu ma bare a ce an yi wannan ƙarin wanda ba a san me zai zo a gaba ba?"