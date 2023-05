Messi da Argentina sun lashe bikin kyautukan Laureus na wasanni

Sa'a 1 da ta wuce

Laureus World Sportsman of the Year award: Lionel Messi

Laureus World Sportswoman of the Year award: Shelly-Ann Fraser-Pryce

Laureus World Team of the Year award: Argentina men's football team

Laureus World Breakthrough of the Year award: Carlos Alcaraz

Laureus World Comeback of the Year award: Christian Eriksen

Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability award: Catherine Debrunner

Laureus World Action Sportsperson of the Year award: Eileen Gu

Laureus Sport for Good award: TeamUp (A programme for children displaced by war by Barcelona and Poland striker Robert Lewandowski)