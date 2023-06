Masana na ganin Ƙirƙirarriyar basira ta AI ka iya kawo ƙarshen ɗan Adam

Gwamman ƙwararru sun amince da cewa: "Mayar da hankali kan daƙile yunƙurin AI na kawar da ɗan Adam ne ya kamata duniya ta saka a gaba tare da sauran abubuwa kamar annoba da kuma yaƙin nukiliya," kamar yadda aka wallafa a shafin cibiyar Center for AI Safety.

Kwaikwayon mutane

1. Kirkirarriyar Basira mai kaifi daya (ANI)

Wayoyin salula cike suke da irin waɗannan fasahohin - kamar taswirar GPS, da manhajar kiɗa da kuma na ɗaukar hoto, waɗanda suka san abubuwan da kuka fi so kuma suke ba ku shawara.

2. Kirkirarriyar basira mai iya warware matsaloli daban-daban (AGI)

A cikin sanawar da cibiyar Future of Life Institute ta wallafa, idan kamfanoni suka ƙi dakatar da ayyukan nan take, "ya kamata gwamnati ta shiga lamarin don taka musu birki na wani lokaci" don a tsara yadda za a ba wa lamarin kariya.

'Duk da rashin hankali akwai kuma tunani'

Carissa Véliz ta cibiyar Institute for Ethics in AI a Jami'ar Oxford ce ta saka hannu kan wasiƙar sanarwar. Amma ta yi imanin cewa sanarwar da cibiyar Center for AI Safety ta fitar da ke gargaɗin kawo ƙarshen ɗan Adam, ta wuce gona da iri kuma ta ƙi yarda ta saka mata hannu.