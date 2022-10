Maganar komawar Haaland Real Madrid “ba gaskiya ba ne”

“Ba gaskiya bane” in ji Guardiola “babu wasu kudi da za a biya in zai koma Madrid ki wata kungiya ta daban. “Jita-jitar ta batan rai ne ? Aa ki kadan, mutane na ta cewa ba zan iya shawo kan wannan magana ba, to dole mu zama masu mayar da hanakali kan abin da muke da iko da shi.