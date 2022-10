Yunkurin Chelsea na fafutukar samun dan wasan Portugal Rafael Leao ya gamu da cikas

Sa'o'i 2 da suka wuce

Joao Felix, 22, da Manchester United ke hange na tsaka mai wuya tsakaninsa da Atletico Madrid , sannan yayin da ƙungiyar ta Spaniya ke jaddada cewa ɗan wasan gaban na Portugal ba na sayarwa bane, wakilinsa Jorge Mendes yana duba wani zabin a 2023. (Here We Go podcast)