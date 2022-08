Hukumar NDLEA ta kama dubban kwalaben 'A-Kurkura'

Hukumar ta NDLEA ta bayyana hakan ne bayan wani gagarumin kame na dubban kwalaben ruwan na A-kurkura da ƙarin wasu miyagun ƙwayoyi a Jihar Kaduna, wadanda ta ce an yi niyyar safararsu zuwa wasu jihohin arewacin Najeriya.

Shugaban ya yi karin bayani da cewa, ''A-kurkura wato jike-jike ne hade-hade ne suke yi suka harhada kuma ake ta saidawa yanzu saboda yanzu kwayoyi da kuma abin nan hukumar Najeriya ta tashi tsaye wajen yaki, to muna ganin shi suke so ya maye hanyoyi na amfani da miyagun kwayoyi.''

''Duk mutum idan ya sha ''First timer'' (wanda ya fara sha a karon farko), suna ce yana magani dari ba daya, suna cewa duk kusan magunguna na duniya yana maganinsu, amma in mutum ya sha za ka ka ya fadi kasa, yana ta amai ana ta fama da shi kuma kawai kuskurawa din da ya yi ya zubar kenan,'' in ji Kwamandan.