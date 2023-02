Musulmin China na tsaka-mai-wuya a Thailand

Sa'a 1 da ta wuce

An riƙa zargin China da aikata laifukan cin zarafi ga Musulman Uyghur da kuma wasu ƙabilun marasa rinjaye da ke Xinjiang.

“Ya daɗe yana tari da kuma aman jini – ba ya iya cin abinci,” in ji Polat Sayim, daraktan cibiyar kula da ‘yan ciranin Uhyghur ta duniya da ke zaune a Australia.

Kafafen yaɗa labaran China sun bayyana su a matsayin mambobin gungun mutanen da ake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi, wasu kuma an riƙa zarginsu da harkokin ta’addanci.

Mako shida baya, an samu wata fashewar bam a wani wurin bauta da ke tsakiyar Bangkok da mutanen China ke yawan zuwa, an samu mutuwar aƙalla mutum 20, wasu da dama kuma sun jikkata.

An kama wasu mutum biyu ‘yan ƙanbilar Uyghur kuma an tuhume su da kai wannan hari, ko da yake ɗaya daga cikinsu da ya ce ba hannunsa ciki yana cikin waɗanda suka nemi mafaka, kuma an kama shi ne lokacin da ‘yan sandan Thailand suka kai sumame wani gida da suke zargin cewa ana haɗa bam a cikinsa.