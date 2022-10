Bata mana suna ake son yi da aka ce muke hana ruwa gudu a kokarin yi wa kundin tsarin mulkin kasa gyara – Majalisun jihohin Najeriya

Mintuna 33 da suka wuce

Sannan kuma sun kawo wasu kudurori hudu da suka ce sai an saka su a cikin gyaran kafin su amince da wadancan 44.

Ya ce,” Ko shakka babu batun da ya ce mun rubuta takarda, kwarai mun rubuta, kuma tun lokacin da aka fara kokarin gyaran kundin tsarin mulkin muke son ganin an shigar da abubuwan da suka dace wa jihohi, saboda mu ne muka san damuwar da ke jihohin.”

‘’ Idan har da gaske gyaran ake son yi ai ya kamata a ce an saka abubuwan da za su kare mutuncin jihohi da kuma al’umarmu.”

Wadan nan su ne abubuan da muka tura muka ce muna so a sanya su a cikin gyaran kundin tsarin mulkin, to amma tun daga turo mana da amsar cewa za a yi wani abu akai, har yanzu shiru.

Mu babban abin da ya bata mana rai shi ne da ya fito ya na cewa mun hana ruwa gudu, in ji shi.

Ya ce, ‘’ Mu ana mu bangaren bai san kokarin da muke na ganin mun yi nazari a kan kudurin doka 44 da ake son sauyawa a wajen gyaran kundin tsarin mulkin ba, so muke mu duba sannan mu aika da amincewarmu, to amma kwatsam don a bata mana suna sai muka ji an ce wai mu ne ke hana ruwa gudu.”