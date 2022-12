Yadda matan Afghanistan ke rayuwa bayan karbe iko da Taliban ta yi

Watanni kalilan kafin dawowar mulkin Taliban a watan Agustan 2021, matan Afghanistan guda 24, sun rubuta labarai kan abubuwan da suka faru a zahiri wadanda kuma aka wallafa a cikin wata takarda mai suna ''My Pen is the Wing of a Bird’' a farkon wannan shekara.