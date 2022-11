Yadda karayar tattalin arziki ke tilastawa 'yan Labanon shiga ƙungiyar IS

Ahmed ya ce ya yi kokarin shiga kungiyar IS don neman kudin cin abinci

Ya haɗu da wani mutum a wani gidan cin abinci inda ya shaida wa Ahmed cewa shi yake daukar wa kungiyar IS mayaka – masu tsattsauran ra’ayin Islama na Sunni wadanda suka kai hare-hare a Syria da Iraq inda kuma suka aikata kashe-kashe a wasu sassa daban-daban a duniya.

Ahmed ya ce "Ina karatun Shari'a (dokokin Musulunci), kuma ana koya mana jihadi a kowace rana. Sun faɗa mana game da Iraq da kungiyar IS. Muna son kungiyar IS, saboda shaharar da ta yi. Wani mutum da ke kurkuku ya tutube ni, ya ce min zan tura ka can'."