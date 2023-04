Tashin farashin kaya a Birtaniya ya zarce na sauran ƙasashen Yamma

Sa'a 1 da ta wuce

An yi tsammanin hauhawar farashin za ta sauko zuwa ƙasa da kashi 10 a watan Maris, amma tashin farashin kayyakin abinci a ƙasar ya zarta yadda aka yi tsammani.

"Za ka so ganin inda farashin kayayyaki ya sauka a faɗin duniya, za ka so a ce a haka ya faru a manyan kantina sai dai abin ba haka yake," in ji ofishin ƙididdiga na ƙasa ya bayyanawa BBC.