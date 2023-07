Ƙungiyoyi na rububin Mbappe, Man Utd na nazari kan Muani

Mintuna 59 da suka wuce

Idan har Mbappe ya je Al-Hilal din to kuwa zai kasance ne a can tsawon shekara daya kawai, saboda PSG ta san cewa shugaban Real Madrid Florentino Perez da dan wasan sun yi yarjejeniya ta ya koma can a shekara mai zuwa. (Times)