Na tarar da yanayi marar kyau a Man Utd - Erik ten Hag

Sa'a 1 da ta wuce

Kocin Manchester United Erik ten Hag ya ce ya gaji yanayi marar kyau a Old Trafford yayin da kuma ya ki yin ƙarin haske kan makomar Jadon Sancho.

Kocin ya ce an kawo shi Old Trafford ne domin tabbatar da sauyi, yana mai cewa, "ba aikina ba ne na daidaita abubuwa," in ji Ten Hag.