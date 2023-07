Abu uku da Tinubu zai mayar da hankali a matsayin Shugaban ECOWAS

Mintuna 8 da suka wuce

"Ka tuna bai yi wata biyu ba cikakku kan mulki amma darajar ƙasar da kuma shi kansa ta sa suka ba shi jagorancin," in ji Abdul'aziz.

Tsaro da zaman lafiya

Duk da cewa abu ne sananne cewa yankin ƙasashen da suka haɗa ƙungiyar na fama da matsalar tsaro amma Tinubu ya jadada buƙatar kawo ƙarshen matsalar saboda muhimmancin da take da shi.

"Game da zaman lafiya da tsaro, barazanar takai matakin ƙololuwa da ya zama wajibi a ɗauki matakan gaggawa domin shawo kan ƙalubalen," in ji sabon shugaban.

Matsalolin ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai irinsu, Boko Haram da ISWAP ko shakka babu na haifar da koma baya a ci gaban yankin, in ji Tinubu.

Tabbatar da dimokraɗiyya

Abdul'aziz ya ce "so yake ya tabbatar da an daina samun juyin mulki tsakanin sojoji, tsarin dimokraɗiyya na daga waɗanda ake so a tabbatar, a bai wa mutane damar kawar da mutanen da ba su yi musu ba a matsayin jagorori."