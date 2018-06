Image caption Melissa Ohden ta gane cewa an zbuda cikinta

A lokacin da Melissa Ohden take 'yar shekara 14 ta ji wani boyayyen labari mai tayar da hankali - mahaifiyarta ta yi kokarin zub da cikinta.

Wata malamar jinya da ta ji ta tana kuka cikin bolar kayayyakin asibiti ce ta cece ta. Wannan ne labarin yadda tsirarta da kuma uwar da ta aza cewa ta mutu.

"Na girma da sanin cewa ni 'yar bakwanni ce, kuma cewa wasu ne suka rene ni," in ji Melissa Ohden, wadda take 'yar shekara 41, a hirarta da BBC.

"Abin da ban sani ba shi ne akwai wani babban sirri a bayan wannan zancen. An haife ni a raye maimakon a mace kamar yadda mahaifiyata ta so."

A shekarar 1977, a cikin wani asibiti a jihar Iowa ta Amurka, uwar Melissa mai shekara 19 ta zub da ciki ta hanyar amfani da wani sinadari mai guba cikin kwana biyar.

An haife ta bayan an shafe wata takwas ana renon cikinta, kuma nauyinta bai wuce kilo 1.3 ba, an kuma ajiye Melissa cikin tarkacen kayayyakin asibiti.

Ta kasance cikin wannan halin har zuwa lokacin da wata malamar jinya ta ji kukanta mai rauni da kuma motsinta.

An garzaya da Melissa zuwa bangaren kulawa na musamman a asibiti, inda - duk da kalubalen da ta fuskanta - ta samu ta tsira.

Likitoci sun yi tunanin cewa za ta makance, kuma a wani lokaci sun yi imanin cewar tana da wata matsala ta zuciya da ka iya kashe ta.

Amma ta yi rayuwa mai cike da koshin lafiya a hannun wasu ma'aurata da suka rene ta.

"Abu ne mai ban mamaki", in ji Melissa. "A wasu kwanaki ina yi wa kaina muntsini."

Hakkin mallakar hoto Melissa Ohden Image caption Likitoci sun yi tunanin cewar Melissa za ta kasance da matsaloli na lafiya da za su dade da ita

Melissa - wadda ta rubuta wani littafi game da abubuwan da ta fuskanta - ta ce ta gano cewa ta tsira daga yunkurin zub da ciki ne a lokacin da 'yar gidan da suke renonta ta fada mata bisa kuskure a lokacin da suke wata muhawara.

'Yar gidan ta yi ihun cewa: "Kin sani Melissa, a kalla dai iyayena da suka haife ni suna sona".

Da farko Melissa ta kidime, amma da ta fara ganewa - ta zauna da iyayen da suka rene ta - wannan ya jawo mata tabarbarewar lafiyar kwakwalwarta.

"Na jiye wa kaina takaicin da na ji," kamar yadda ta yi bayani. "Wuri ne mai cike da kadaici.

"Na samu matsalar cin abinci, na yi fama da yawan shan barasa. Ban so in kasance kaina ba."

Hakkin mallakar hoto MELISSA oHDEN Image caption Melissa tare da 'yar uwarta

Radadin ya ci gaba da karuwa, har zuwa bayan shekara biyar - lokacin tana mai shekara 19 - ta yanke shawarar neman uwar da ta zub da cikinta.

Wani mataki ne da ya dauke ta sama da shekara 10, amma daga baya ta same ta - kuma ta gano gaskiyar da ta gigita ta.

"Sirri ma fi girma a gaskiya shi ne uwata ta shafe sama da shekara 30 ta rayuwarta da imanin cewa na mutu a waccar ranar a asibitin.

"Ba a gaya mata na tsira ba. An boye mata," in ji Melissa.

"An ajiye ni ga wadanda za su dauke ni ba tare da saninta ba.

"Ba ta sani ba ko namiji ne ko kuma ta mace ce ta haifa."

Wannan ne ya sa a lokacin da suka fara haduwa da juna, shekara uku bayan sun fara tura wa juna sakon imel, "nadamar" da ta gani a idon uwarta ta ja hankalin Melissa matuka, wadda ta ce ta ci gaba da damunta na tsawon lokaci.

Ba ta iya siffanta yadda suka fara haduwa ba.