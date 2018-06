An rushe Kungiyar Kwallon Kafa ta Ghana

Na'urarku na da matsalar sauraren sauti Bidiyon alkalan wasa a yayin da suke karban cin hanci

Gwamnatin Ghana ta rushe kungiyar Kwallon Kafa ta kasar bayan da aka dauki bidiyon shugaban kungiyar yana karban "na goro".

An dauki bidiyon Kwesi Nyantakyi yana karban dala 65,000 daga wani dan jarida mai binciken kwakwaf wanda yayi bad-da-kama inda ya ce shi dan kasuwa ne mai sha'awar zuba jari a wasannin kwallon kafar kasar.

Bai ce uffan game da tuhumar da ake masa.

Ministan wasanni na Ghana, Isaac Asiama ya ce an "rushe kungiyar take-yanke, kamar yadda jaridar GhanaWeb ta ruwaito.

Manema labarai sun ce wannan tonon sililin aikin dan jaridar nan ne dan asalin kasar Ghana mai suna Anas Aremayaw Anas, wanda a sanadiyyar aikin nasa ya bankado ainihin badakkalar da ake yi a fagen kwallon kafa a nahiyar Afirka.

A watan jiya aka mika wa hukumomin kasar fim din da ya hada mai suna "When Greed and Corruption Become the Norm", wato lokacin da hadama da rashawa suka zama jiki.

Ranar Laraba kuma aka nuna fim din a ko'ina cikin kasar da ma duniya.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Kwesi Nyantakyi na cikin wadanda daya daga cikin jami'an da aka nuna cikin fim din

Mustapha Abdul-Hamid, wanda shi ne ministan watsa labarai na Ghanaya ce gwamnatin kasar ta dauki matakin rushe kungiyar ta GFA (Kungiyar Kwallon Kafa ta Ghana) saboda yadda matsalar ta bazu.