Majalisar Dinkin Duniya ta ce Iceland ita ce kasar da ta fi ko wacce maraba da baki 'yan ci-rani a duniya.

Rahoton 'Farin Cikin Duniya na 2018' ya yi bincike a kasashe 117 daga shekarar 2005 zuwa 2017.

BBC ta tambayi wasu 'yan ci-rani da suke zaune a can abun da suka fi so da kasar da kuma abun da ba sa so.