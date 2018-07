Image caption 'Yan sandan sun kaddamar da bincike kan lamarin.

An samu gawawwaki 11 a cikin wani gida a Delhi babban birnin India - 10 daga cikinsu an same su ne a rataye.

'Yan sanda a India da suka tabbatar da faruwar lamarin sun ce suna gudanar da bincike domin gano musababbin mutuwar mutunen 11 iyalin gida daya.

Akalla biyu daga cikinsu yara ne. Wata mata 'yar shekara 77 kawai aka samu gawarta kwance a kasa.

Yawancinsu an rufe masu fuska, hannayensu a daure a baya.

'Yan sanda sun ce akwai rubutu da aka samu a takarda da ke nuna al'amarin ya faru ne ta hanyar gudanar da wasu al'adu na bauta.

Sai dai duk da haka 'yan sandan na tunanin kisan kai da kisa na iya zama dalilin al'amarin.

Yanzu 'yan sandan na kan gudanar bincike kan lamarin.

Wakilin BBC ya ce lamarin ya jefa mutanen unguwa cikin hali na tsoro da zaman dar-dar.

Iyalin gidan da aka bayyana na Bhatia 'yan asalin Rajasthan a arewa maso yammacin India, sun shafe shekara 20 a birnin Delhi.

Suna da shago da suke kasuwanci a ginin gidan bene hawa uku.

Image caption Gurcharan Singh wanda ya fara ganin gawawwakin lokacin da ya tafi sayen madara

Gurcharan Singh, da ke makwabtaka da gidan ne ya fara ganin gawawwakin a ranar Lahadi lokacin da ya tafi sayen madara.

"Lokacin da na shiga shagon, dukkanin kofofin gidan a bude ne, sai gawawwakin mutane a rataye a saman silin, hannayensu a daure." kamar yadda Mista Singh ya shaida wa BBC.