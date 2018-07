Justin Bieber 'ya yi baiko da Hailey Baldwin'

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Bieber da Baldwin sun koma ga juna ne kwanan nan, bayan sun nemi juna a baya

Fitaccen mawakin nan dan kasar Kanada, Justin Bieber, ya amince ya auri mai tallan kayan kawan nan ta Amurka, Hailey Baldwin, a cewar kafafan yada labaran kasar.

Mawakin mai shekara 24 ya neme ta da aure ne a wani wurin shakatawa a Bahamas, in ji shafin TMZ.

Rahotanni sun ce jami'an dake kare shi sun nemi kowa ya boye wayar salularsa kafin tauraron na waka ya neme ta da aure.

Kafafan watsa labarai na CNN da E! News sun tabbatar da rahotannin cewa ya yi baikon aurenta, lamarin da iyayen Bieber suka bayyana murnarsu a kai ta shafukan intanet.

Kwanan nan ne Bieber da Baldwin suka koma ga juna, bayan sun yi soyayya a baya.

Mahaifin Bieber, Jeremy, ya wallafa wani hoton dan nasa a shafinsa na Instagram, yana mai cewa "ina murnar ganin babi na gaba", yayin da mahaifiyarsa Pattie Mallette ta nuna jin dadinta a shafin Twitter.

TMZ ta bayar da rahoton cewa da alama Bieber da Baldwin sun sake komawa ga juna bayan ya kaurace wa masoyiyar da ya dade da ita, Selena Gomez.

Baldwin ta fito a mujallar Amurka ta Vogue da Marie Claire da kuma mujallar Harper's Bazaar ta Spain.

Ta kuma fito a cikin wasu tallace-tallacen kayan kawa, bidiyoyin kawa da kuma shirye-shiryen talabijin.

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Rahotanni sun ce Baldwin, a cikin wani hoton da aka dauka a watan Mayu, suna halartar coci daya ne tare da mawakin

'Ya ce ga Stephen Baldwin, dan wasan kwaikwayo da ke shirya fina-finai, wanda ya fito a fina-finai kamar Born on the Fourth of July da The Usual Suspects da kuma The Flintstones in Viva Rock Vegas.

Kuma dangi ce ga dan wasan kwaikwayo Alec Baldwin, wanda ya fito a fina-finai irin su The Hunt for Red October.

An kuma san shi da shirin talabijin da ya fito a kwanan nan mai suna 30 Rock da kuma yadda ya yi kwaikwayon Shugaba Donald Trump a shirin nan na Saturday Night Live.