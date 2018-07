Hakkin mallakar hoto Me & The Bees Image caption Shekarar Mikaila Ulmer hudu lokacin da ta fara kasuwancinta na farko

A ci gaba da jerin rahotannin da BBC Weekly take kawo muku kan shugabannin kamfonin da suka yi fice a kasashen duniya, wannan makon mun yi magana da Mikaila Ulmer, 'yar shekara 13 wadda ita ce shugabar kamfanin lemun tsamin kwalba na Me & The Bees Lemonade.

Mikaila Ulmer na da lemun kwalba a kantuna fiye da 500 da ke sassan Amurka daban-daban, sai dai ta fuskanci koma baya a darasin lissafi inda ba ta kai ga samu makin da ake bukata.

Gudanar da harkar kasuwanci abu ne da ke bukatar a mayar da hankali akai sosai, sai dai Mikaila - wadda tana ciki mutanen da suka kirkiro kamfanin Me & The Bees Lemonade - ba ta wasa da karatunta.

Shekararta 13, kuma a wasu lokutan ta kan kasance a makaranta wasu lokutan kuma ta kan halarci taron 'yan kasuwa ta gabatar da jawabi.

"Wannan ba shi ne aiki mafi sauki ba, tabbas haka ya ke," in ji ta.

"A wasu lokutan ba na iya zuwa makaranta, ko yin tafiya domin a yi hira da ni a shirin da ake gabatarwa a talibijin. Ko kuma ba zan samu damar halartar wani babban taro ba saboda ina da jarrabawar da zan yi a makaranta."

A yanzu ana sayen kwalabe 360,000 na lemunta a kowacce shekara, kuma wannan ne ya sa Mikaila ta zama daya da cikin 'yan kasuwa masu kankantar shekaru da suka mallaki kamfanoni a Amurka.

Hakkin mallakar hoto Me & The Bees Image caption Lemun tsamin kwalba mai zuma

Sai dai duk da cewa a baya-baya nan ne ta zama matashiya amma tun tana 'yar shekara hudu ta rika tafiyar da harkokin kamfanoninta a Austin, da ke Texas.

Tare da taimakon iyayenta, Mikaila ta fara sayar da lemun kwalbarta na farko a 2009. A wancan lokacin ta kafa teburi a gaban gidansu, kuma ta fara wannan sana'a ne ta hanyar amfani da tsarin hada lemun tsami na kakar-kakarta wadda ta rika hadawa a shekarun 1940.

Hadin ya kunshi lemun tsami da zuma kuma a wancan lokaci sai da zuma ta harbi Mikaila a cikin makonin biyu.

Mahaifiyarta da mahaifinta sun ba ta shawarar cewa a maimakon gigicewa a duk lokacin da ta ga zuma, shin me yasa ba za ta yi bincike a kansu ba domin ta fahimci yadda suke rayuwa.

Hakkin mallakar hoto Me & The Bees Image caption Mikaila a gonar zuma

Sai dai idan mahaifiyar Mikaila D'Andra, da mahaifinta, Theo, na taka rawa sosai a cikin harkokin kasuwancinta to shin wane ne yake rike da ofishin?

"Ni kadai ce nake matse lemun da hannuna, sai dai iyayena ne suka tsara takardar da na lika a kan kwlbar," in ji Mikaila.

"Yayin da harkar kasuwancin ta rika bunkasa tana samun tagomashi na fadawa kaina cewa ba zan iya wannan aikin ni kidai ba. A wannan lokacin ne na tambayi iyayena yadda zan iya samun tambari da karin shaguna da zan sayar musu da lemun kwalba."

A bayyane ta ke cewa kasancewar iyayenta dukkaninsu sun yi karatun digiri kan harkar kasuwanci ya taimaka, inda D'Andra ta yi karatu kan tallace-tallace da siyayya, shi kuma Theo ya yi karatu kan harkar tafiyar da kasuwanci.

Sai dai duk da haka D'Andra ta ce ita da mijinta ba su da kwarewa kan masana'antar hada abinci da kuma lemun kwalba.

Mikaila ta ce abu ne da ke bukatar hadin kan iyalin baki daya.

"Anan muna kallon mataimakan shugaban kamfanin, saboda ina daukar mataki da iyaye na ba za su iya dauka ba, kuma iyayena na daukar matakin da ni ba zan iya dauka ba," in ji ta.

"Kuma har yanzu ni yarinya ce ..... na san ba komai ba ne na gama sani, a kan haka zan rika aiki da duk wata shawara da suka bayar."

Hakkin mallakar hoto Me & The Bees Image caption Mikaila da mahaifiyarta da mahaifinta da kuma dan uwanta

Harkar kasuwancinta ta soma samun tagomashi a shekarar 2015 a lokacin shekarar Mikaila tara. Da farko an bai wa kamfanin kwangilar samar da lemun kwalba ga kantin Whole Foods Market.

"Mikaila da kamfaninta sun ja hankalinmu a wurare da daban-daban," in ji Jenna Gelgand wadda jami'a ce a babban kantin.

"Ta iya hada lemun kwalba mai dadi sosai".

"Ta burge mu a matsayinta na 'yar kasuwa matashiya, kuma ta yi amfani da basira wajen fadakar da mutane kan muhimanci zuma."

Mikaila ta ce fatanta shi ne ta bude karin cibiyoyin kasuwanci amma kuma tana aniyar cigaba da karatunta.

"Ina son na kafa sabbin kamfanoni - a ganina kamfanin guda zai gundure ni nan gaba," in ji ta.

"Ina son na rika bayar da sunayen kamfanoni da kuma tambarin da za mu yi amfani da shi, wannan na cikin abubuwan da ke faranta man rai.

"Sai dai hankalina na tashi idan na tuna makarantar sakandire, amma ina fatan samun sabbin abokai da kuma rabuwa da inifom din makaranta."

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Mikaila na magana a akai-akai a taron kasuwanci da kuma na agaji

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Shugaba Obama ya kira Mikaila "matashiya mai kwazo sosai"

Kawo yanzu Mikaila na ci gaba da samun kyaututtukan da ake bai wa matasa 'yan kasuwa da kuma Amurkawa bakar fata, kuma tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya yabata mata.

Ya gayyace ta fadar White House lokacin da da yake shugaban kasa a 2015, kuma bayan shekara daya da haduwarsu ta gabatar da shi a wani taron mata da aka yi.