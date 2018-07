Hakkin mallakar hoto Bhargav Parikh Image caption Iyayen suna tafiya ta cikin daji a lokacin da harin ya faru

Ana bai wa wani jariri dan wata hudu kulawa a sibiti sakamakon raunin da ya samu a jihar Gujarat na yammacin Indiya, bayan da damisa ta kwace shi daga hannun mahaifiyarsa tare da kai masa hari.

Mahaifiyar yaron na dauke da jaririn ne yayin da take zaune a bayan babur din da mijinta ke tukawa lokacin da damisar ta zaburo ta kai musu harin.

Ihun mahaifin yaron ne ya jawo hankalin mazauna kauyen har suka fito suka zagaye damisar.

"Sai suka fara ihu don tsoratar da damisa inda ta tsora ta ta ajiye jaririn," kamar yadda wani jami'in kula da daji ya shaida wa sashen BBC Gujarati.

Wannan lamarin ya faru ne a cikin wani daji da masu gadi ke kula da shi.

"Mun yi gaggawar zuwa wurin yayin da kuma ji labarin kuma mun nemo motar daukar marasa lafiya," in ji wani jami'in gandun daji, wanda yake aiki a lokacin.

Mahaifiyar yaron ma ta ji rauni kuma tana asibiti tare da jaririnta, in ji jami'in.

Dokta Rajeev Deveshwar ya ce jaririn da mahaifiyarsa suna samun sauki.

Mahesh Pandya, wani mai kula da muhalli, ya shaida wa BBC cewa abubuwa irin wannan kan faru a yankin saboda mutane suna mayar da wajen wurin zamansu, duk da cewa dabbobi ke rayuwa a wajen tsawon shekaru.

Ana samun karuwar rikice-rikicen da ake samu tsakanin 'yan adam da dabbobi a Indiya, inda karancin wuraren da dabbobi ke korar da giwaye da damisa zuwa wuraren zama.

Akwai kimanin damisa 12,000 zuwa 14,000 a kasar kuma ana kashe a kalla daya a kowace rana.

A bara, jami'an kula da namun daji na Indiya sun kai kimanin sa'a 36 don kama wata damisa da aka gano a cikin wata masana'antar kera mooci.

Sai da aka kwashe ma'aikata kuma aka dakatar da aiki a masana'antar na dan lokaci yayin da masu ceto suka yi wa damisar allurar kashe jiki bayan bincike mai zurfi.

A shekarar 2016, damisa ta shiga wata makaranta a garin Bangalore a Indiya, kuma ta ji wa mutum shida ciwo yayin da suka yi kokarin kama ta.

Sai da aka shafe tsawon sa'a 10 kafin a kamo dabbar.