Image caption Wamakko ya ce APC za ta lashe zabe a Sokoto

Tsohon gwamnan Sokoto Sanata Aliyu Magatakarda Wamakko ya ce kaddara ce ta fada wa Tambuwal bayan ya fita daga APC.

Sanata Wamakko ya shaidawa BBC cewa yana nan a cikin jam'iyyar APCdaram dam ba abin da zai fitar da shi, yana mai cewa "jama'ar Sakkwato Alu suke da Buhari", sabanin tunanin da ake shi ma yana kan hanyar fita daga APC.

"Siyasa wata abu ce da mutane ke cewa gaba da kallo baya da mamaki."

Duk wanda ya san yadda siyasar Sokoto take, don an ce ma sa wani mutum ya fita jam'iyyar da Alu yake ciki kuma Buhari yake ci to zai ce wata kaddara ce ta samu wannan bawan Allah", in ji.

A ranar Laraba ne gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya sanar da fita daga APC, jam'iyyar da karkashin inuwarta aka zabe shi.

A wani jawabin da ya yi wa magoya bayansa a gidan gwamnatin jihar Sokoto, Tambuwal ya ce ya fice daga APC ne saboda Shugaba Buhari bai kai ayyukan ci gaba a jihar ba.

Ana ganin fitar gwamna Tambuwal daga APC ya nuna akwai matsaloli da jam'iyyar ke fama da su a Sokoto musamman tsakanin shi da Sanata Aliyu Magatakarda Wamakko wanda ya gada kuma ake ma sa kallon mai gidansa.

Wamakko ya ce fitar Tambuwal daga APC "abin tausayi ne ga yaro matashi irin sa da ke gaggawa a harakar rayuwa."

"Tun tuni jama'ar Sokoto sun daina yin jam'iyya domin su mutum suke yi. Saboda haka idan mutum ya fito ya ce ya bar Buhari ya bar Alu to sai ya zama abin mamaki da ban tausayi."

Har ila yau, Wamakko ya yi ikirarin cewa jam'iyyar APC ce za ta kafa gwamnati a Sokoto kuma Buhari ne zai lashe zabe a jihar.

Ya ce ya fice PDP ne saboda yin biris da shawarwarin da suka bayar na bukatar gyara a jam'iyyar, bayan an tambaye shi kan yadda takwarorinsa na sabuwar PDP ke fita suna koma wa inda suka fito.

"Idan har ina da wani korafi ko bukatar gyra a APC, fita daga jam'iyyar ba uzuri ba ne kuma ba shi zai nuna mutum ya san abin da yake ba."

"Ka tsaya ka fadi a fadi, ka ja, a ja har a gano gaskiya a yi aiki da ita, mutanen da nake wakilta a Sokoto ra'ayinsu APC da Buhari kuma ra'ayinsu Alu don haka ba zan sabawa mutane na ba." in ji tsohon gwamnan na Sokoto.