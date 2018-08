Hakkin mallakar hoto Getty Images

Ana karfafa wa ma su yawan amfani da shafukan sada zumunta da su yi amfani da wannan dama su daina ziyartar shafukan tsawon wata guda.

Kungiyar kula da ci gaban lafiyar al'umma a Birtaniya ta The Royal Public Health Society ce ta fito da tsarin Scroll Free September, wanda ke da nufin isa ga ma su mafani da shafukan Facebook da Instagram da Twitter da Snapchat.

Tsarin na ganin cewa fita daga shafukan sada zumuntan zai inganta bacci, da zamantakewa da lafiyar jiki.

Shirin lafiya na NHS a Ingila ya ce abu ne mai kyau a bayyana rawar da shafukan sada zumunta ke takawa a matsalolin lafiyar kwakwalwar matasa.

Kamfe din na kira ga masu jarabar amfani da wayar hannu da su daina ko kuma su rage amfani da shafukansu na sada zumunta.

Wani bincike ya nuna cewa rabin masu amfani da shafukan ma su shekara 18 zuwa 24 na ganin daina amfami da shafukan sada zumunta take-yanke tsawon wata guda, zai taimaka wajen inganta baccinsu da ma zamantakewarsu da mutanen duniya.

Kuma kusan rabinsu (kashi 47 cikin 100) na ganin ajiye wayoyinsu zai amfani lafiyar kwakwalwarsu gaba daya.

'Abu ne da ba ya canzawa'

Marianne Blandamer da Emma Jackson da Rianna Parry duka ma'abota shafukan Snapchat da Instagram ne.

"Abu ne da ba ya canzawa. da na farka daga bacci na ke shiga shafukan. Sai ka ji kamar dole ne ka saan abunda kowa ke cewa." in ji Rianna.

"Wani lokaci sai in ji kamar ni baiwa ce ga wayata. Sai in ta duba ta haka kawai."

Wannan Satumbar mai zuwa, matashiyar 'yar Wigan za ta yi kokarin daina amfani da shafukan sada zumunta da yamma.

(Daga dama zuwa hagu) Emma Jackson, Rianna Parry da Marianne Blandamer za su yi kokarin rage amfani da shafukan sada zumunta a watan Satumba.

Kawarta Emma, ita ma 'yar Wigan ta ce kulli yaumin tana rike da wayarta. "Ina ganin ina amfani da ita da yawa, amma ya zamar min jiki. Tabbas, abun yana da dauke hankali," kamar yadda 'yar shekara 14 ta shaidawa BBC.

Emma ta ce ba ta ganin za ta iya daina wa gaba daya, amma za ta yi kokarin daina duba shafukan sada zumunta idan ta koma gida daga makaranta duk yammanci.

Marianne ta daina amfani da shafukan sada zumunta lokacin da ta ke rubuta jarabawar GCSE.

Daga farko na ji banbarakwai, amma da ya ke na kasance kullum cikin aiki, sai ya zo min a dai-dai," inji 'yar shekara 16 'yar asalin Trafford. "Ka na duba wayar ne idan ba ka da abun yi."

Wannan Satumbar, Marianne za ta shiga aji shida inda za a bata damar rike waya, amma ta yanke hukuncin kin amfani da ita.

"Na san idan na fara amfani da ita, zan saba. Dole ne in ajiye ta daban."

'Ba ni da iko'

Mai wasan barkwanci Russell Kane mai shekaru 42, ya bayyana cewa ya na karbar shawarwari saboda jarabar sa da intanet.

Lokacin da ya ke magana a manhajar podcast a shafinsa na Joe.co.uk, Russell Kane ya ce: "Zan fadi wani abu. Na karbi shawarwari sau shida saboda jaraba ta da intanet, saboda ya na shafar rayuwata."

"Wata safiyar Lahadi na dawo gida daga wani taro, kuma iyalina sun iso domin gasa nama, sai na tafi in sauya kaya.

"Sai dai ba kayan na ke so in sauya ba, so nake in je in bude wayata in duba shafukan sada zumunta na 'yan mintoci.

"Ba ni nake da ikon yadda nake amfani da wannan na'urar ba."

Sai dai ga matasa da yawa, tasirin waya na da hadari a gare su.

Rahoton kungiyar RSPH din ya yi gargadin cewa shafukan sada zumunta na rura wutar rashin lafiyar kwakwalwa ga matasa, inda Snapchat da Instagram su ka zamo manyan masu yin tasirin.

Daraktar hukumar NHS, bangaren lafiyar kwakwalwa, Claire Murdoch ta ce kowa, har da ma manyan shafukan sada zumunta, na bukatar daukar nauyin yaki da annobar lafiyar kwakwalwar al'umma ta gaba"

Barin shafukan sada zumunta gaba daya na iya zama abun far gaba ga wasu. Amma kamfe din na da wasu shawrwarin da za su taimaka wajen daina al'adar: