Hotunan ziyarar Melania Trump a Afirka

Ta ziyarci tsohuwar tashar jiragen ruwan da ake cinikin bayi a washe garin ranar da ta isa birnin. An dauke ta wannan hoton ne a gaban kofar da ake yi wa lakabi da "Door of No Return" wato kofar da ba dawowa - inda nan ne waje na karshe da bayin Afirka ke bi a yayin da za a kai su Amurka.