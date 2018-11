Ga wasu daga cikin hotunan da muka zabo wadanda suka fi daukar hankali a duniya wannan makon.

Hakkin mallakar hoto Victoria Jones / PA Image caption Tsohon sakataren da ke kula da shirin Birtaniya na fita daga Tarayyar Turai Dominic Raab lokacin da yake barin gidan Firai Ministar Ingila da ke Downing Street bayan ya sauka daga kan mukaminsa, yana mai cewa ya ajiye mukamin ne saboda akwai "fgamarumin kuskure" a cikin daftarin yarjejeniyar da aka sanyawa hannu da Tarayyar Turan.

Hakkin mallakar hoto Justin Sullivan/Getty Images Image caption Hoton da aka dauka ta sama wanda ke nuna irin barnar da gobara ta yi a California. Gobarar ita ce irin ta mafi girma da ta auka wa jihar, inda ta kashe mutum 63 yayin da mutum 600 suka bata.

Hakkin mallakar hoto SAUL LOEB / Getty Images Image caption Shugaban Faransa Emmanuel Macron (daga dama) ya dora hannu kan gwiwar Shugaban Amurka Donald Trump a fadarsa ta Elysee Palace da ke Paris. Bayan taron da suka yi, Mr Trump ya caccaki shugaban Faransa a shafinsa na Twitter, abin da Mr Macron ya ce "rashin nuna girmamawa" ne.

Hakkin mallakar hoto Gary Hershorn / Getty Images Image caption Wani mutum a tsaye a kusa da ginin gilashin da ke nuna inuwarsa a New York after bayan an yi fama da zubar dusar kankara ta farko a birnin a bana.

Hakkin mallakar hoto Jayanta Dey / Reuters Image caption Wata mai bin addinin Hindu tana bautawa rana a cikin wani tafki lokacin bikin addini mai suna Chhath Puja a Agartala da ke India.

Hakkin mallakar hoto Ben Stansall / Getty Images Image caption Yarima mai jiran gadon sarautar Birtaniya da matarsa da kuma darakta janar na BBC Tony Hall (na biyu daga hagu) da daraktar shirye-shiryen yara ta BBC Alice Webb (hagu) lokacin da masu sarautar suka ziyarci BBC domin yin bita kan shirin gidan sarautar kasar kan yaki da tsokana/cin zali a shafukan intanet

Hakkin mallakar hoto Carlos Garcia Rawlins / Reuters Image caption Wani dan gudun hijira, wanda ke cikin tawagar dubban mutanen da ke kokarin shiga Amurka, yana tafiya a gefen shingen Tijuana da ke kan iyakar kasar da Mexico.

Hakkin mallakar hoto Clodagh Kilcoyne / Reuters Image caption Wata mata lokacin da ake juyayin tunawa da yakin Duniya na Daya a kusa da wani zanen wata ma'aikaciyar jinya mai suna Rachel Ferguson, wadda ta mutua watan Yunin 1918. Hakan dai na cikin bikin juyayin tunawa da yakin wanda aka shekara 100 da kammalawa.

Hakkin mallakar hoto Jon Nazca / Reuters Image caption Ma'aikacin ceto ya dafa kan wata yarinya lokacin da mahaifinta da sauran jama'a ke kallo bayan an ceto su daga cikin kwale-kwalen a mashigar ruwa ta Malaga da ke kudancin Spain, sakamakon ceto jirginsu da aka yi daga kogin Mediterranean.

Hakkin mallakar hoto GIUSEPPE CACACE / Getty Images Image caption Wata mata tana kallo a wurin bikin mako na zayyane-zayyane a Dubai, wanda masu zayyane-zayyane da masana zanen gidaje da suka halarta

